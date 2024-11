Mohamed Hédi Safer nommé à la tête de la Douane tunisienne

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli, dans l'après-midi du lundi 25 novembre 2024 au palais de Carthage, Mohamed Hédi Safer, que le président de la République a décidé de nommer directeur général de la Douane tunisienne. Il remplace à ce poste le juge Zouheir Mejri qui avait été nommé le 12 mars 2024.

D'après un communiqué publié à 1h25 du matin, le président a souligné l'importance du corps de la Douane, qui faisait autrefois partie des forces de sécurité intérieure avant d'être doté d'un statut juridique spécifique. Il a donné des instructions pour simplifier les procédures et mettre en place un nouveau système garantissant la transparence et la rapidité dans la prestation des services.

Le président de la République a rappelé le rôle de la Douane dans la protection de la sécurité nationale, non seulement sur le plan économique, mais aussi à d'autres niveaux, y compris, et non des moindres, la surveillance des produits importés afin de préserver la santé des citoyens.

S.F