Samir Abdelhafidh se réunit avec les partenaires financiers de la Tunisie

Une séance de travail s’est tenue, ce jeudi 21 novembre 2024, entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et les partenaires financiers extérieurs de la Tunisie, représentant des institutions bilatérales et multilatérales.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre visait à consolider et rendre plus efficace la coopération financière et technique, en accord avec les priorités et les choix stratégiques de développement de la Tunisie. Le ministre a présenté les résultats macroéconomiques des neuf derniers mois et les prévisions pour l’année à venir. Il a souligné qu’en dépit des défis posés par la conjoncture mondiale, la Tunisie a réussi à maintenir des indicateurs de développement positifs et à honorer ses engagements financiers extérieurs.

Il a également exposé les grandes orientations pour la période à venir, notamment le renforcement du rôle social de l’État, la promotion de l’investissement public et privé, la lutte contre la corruption et l’appui au développement régional. Dans ce cadre, il a détaillé les mesures sociales déjà mises en place, celles en cours d’adoption pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement, ainsi que les efforts pour accélérer la réalisation de projets bloqués, qu’il s’agisse de projets structurants ou de partenariats avec des acteurs étrangers.

Les représentants des institutions financières présents ont salué les performances économiques enregistrées par la Tunisie et les initiatives gouvernementales récentes visant à encourager l’investissement et à accélérer la réalisation des projets. Ils ont réaffirmé l’engagement de leurs institutions à soutenir la Tunisie dans ses réformes et son développement, en alignement avec ses priorités nationales. Ils ont également exprimé leur volonté de poursuivre la coordination pour garantir l’efficacité des programmes de coopération existants et futurs.

M.B.Z