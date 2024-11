Sfax : les agents de l’hôpital Hédi Chaker en grève le 14 novembre

Le secrétaire général du syndicat du personnel de l'hôpital Hédi Chaker à Sfax, Achraf Miloudi, a indiqué, mercredi 13 novembre 2024, que le syndicat a décrété une grève prévue demain, jeudi.

Les revendications, précise le responsable, concernent « l’obligation d’appliquer la loi, la défense des droits des agents et des citoyens à de meilleurs services de santé ».

« Nous ne revendiquons ni augmentations ni primes mais de remédier au manque de personnel. En 2024, 70 agents sont partis à la retraite et n’ont pas été remplacés en plus des vacances enregistrées les années précédentes. Nous voulons rompre avec l’emploi précaire qui augmente, des contrats qui datent de 2008 n’ont toujours pas été régularisés. Nous avons du personnel qui travaille sans équipement et sans matériel, ce sont des droits garantis par la loi » a-t-il souligné.

Achraf Miloudi a affirmé que les services d’urgence et de chirurgie seront assurés durant la grève.

M.B.Z