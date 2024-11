Visite inopinée du ministre du Transport à l’aéroport Tunis-Carthage

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a effectué dans la nuit du samedi 2 novembre 2024 une visite inopinée dans les différents espaces de l’aéroport de Tunis-Carthage, y compris l’aire de stationnement des avions et plusieurs installations affiliées au groupe Tunisair, notamment Tunisair Technics, Tunisair Handling et la Société tunisienne de catering.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des réunions récentes supervisées par le ministre, ainsi que de ses visites régulières. Il a constaté certaines défaillances dans les services de catering, leur qualité et les conditions d'approvisionnement, qui peuvent compromettre la sécurité des avions et de l'équipement.





Le ministre a également relevé un manque de vigilance dans le suivi opérationnel et terrain, ce qui entraîne des retards dans la résolution des problèmes techniques et perturbe les vols programmés. Il a rappelé que le secteur du transport aérien, en raison de sa sensibilité et de ses spécificités, exige une gestion efficace, moderne et rigoureuse, en rompant avec les méthodes obsolètes.





Le ministre a inspecté le fonctionnement des services commerciaux de Tunisair et les conditions des services au sol, rappelant l'arrivée récente de nouveaux équipements, dont dix unités d’alimentation et une unité de démarrage pour avions. Ces équipements, répondant aux normes internationales, sont conçus pour améliorer l'efficacité et la sécurité dans les différents aéroports. Il a souligné la nécessité de bien entretenir ce nouveau matériel et de sensibiliser davantage le personnel à son utilisation optimale.





S.H