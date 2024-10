La Tunisie met en garde contre les conséquences de la violation de la souveraineté de l’Iran

Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué, le 26 octobre 2024, avertissant contre les conséquences des attaques israéliennes contre l’Iran.

Dans la soirée de vendredi à samedi, des frappes israéliennes ont ciblé Téhéran. Pour la première fois, Israël annonçait publiquement avoir attaqué l’Iran avec des frappes contre des sites militaires. Des attaques qui ont fait craindre une escalade dans la région.

La Tunisie a mis en garde contre les graves conséquences des attaques, « en violation flagrante de la souveraineté de l’Iran et au mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies, outre la guerre génocidaire perpétrée depuis plus d’un an contre le peuple palestinien et les flagrantes agressions contre le Liban et la Syrie, dans une tentative effrénée de déclencher une guerre régionale dévastatrice pour la sécurité et la stabilité, non seulement dans la région mais aussi dans le monde entier ».

La Tunisie a de ce fait réitéré son appel à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités « en vue de mettre fin à cette approche, qui constitue un mépris des conventions internationales et des principes éthiques, et expose la sécurité de la région, ses peuples ainsi que la paix mondiale à de graves dangers ».