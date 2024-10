Utap : le prix de vente des olives doit être rentable pour l’agriculteur

Imprimer

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) a appelé, samedi 26 octobre 2024, à ce que le prix de vente des olives chez l'agriculteur soient rémunérateurs et rentables par rapport aux coûts élevés de production et à la demande étrangère croissante de l'huile d'olive tunisienne très prisée.

“ Les exportateurs devraient faire un pas vers les producteurs pour construire une véritable relation de partenariat basée sur la confiance mutuelle et l'appui technique pour améliorer la qualité et la productivité, ainsi que l'égalité des droits. Il faut aussi investir et dynamiser les terres agricoles domaniales, en consacrer une partie pour la satisfaction des besoins du marché tunisien en huile d'olive tout en orientant une partie des subventions allouées aux huiles végétales importées vers le soutien des exploitations domaniales afin de répondre à la demande interne en huile d'olive à des prix en adéquation avec le pouvoir d'achat du citoyen” souligne le communiqué de l’Utap.

La Tunisie a, rappelons-le, réalisé des revenus d'environ 4,6 milliards de dinars grâce à l'exportation de l'huile d'olive jusqu'à fin juillet 2024, au moment où les quantités emballées de ce produit, exportées vers le marché international, ont augmenté d'environ 35 %.

Le directeur commercial de l'Office national de l'huile (ONH), Moez Ben Amor, a affirmé, le 10 octobre, que la production d’olives devrait atteindre 1,7 million de tonnes, soit l’équivalent de 340 mille tonnes d'huile d'olive. Par ailleurs, le prix du litre d'huile d'olive sera compris entre 15 et 25 dinars, selon le responsable.

M.B.Z