Yahiya Sinwar, Kaïs Saïed, Kamel Maddouri… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 octobre 2024 :







Les Israéliens confirment l’assassinat du chef du Hamas Yahiya Sinwar

L'armée israélienne a annoncé jeudi 17 octobre 2024 l'élimination du leader de la résistance palestinienne Yahya Sinwar à Rafah dans la bande de Gaza. L'information a par la suite été confirmée par la diplomatie israélienne. Yahya Sinwar était l'un des dirigeants les plus influents du Hamas. Né en 1962 dans la bande de Gaza, il a été l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, dans les années 1980.





Kaïs Saïed : les éléments de calcul du taux de croissance doivent être révisés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 17 octobre 2024, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, qui participera dans les prochains jours aux réunions du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). Le président de la République a réaffirmé que la position de la Tunisie est ferme et que l'État ne renoncera pas à son rôle social, tout en refusant toute imposition de conditions de quelque partie que ce soit. Il a souligné que les éléments utilisés pour calculer les taux de croissance nécessitent une révision.







Kaïs Saïed reçoit une lettre manuscrite de la part de Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 17 octobre 2024, le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, envoyé spécial porteur d'une lettre manuscrite adressée au chef de l'État de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune, l'invitant à assister aux célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. À cette occasion, le président de la République a souligné les relations séculaires entre le peuple tunisien et algérien, ainsi que la volonté commune de les renforcer davantage dans tous les domaines.







Entretien Maddouri - Ghandri autour des efforts du secteur bancaire dans le soutien de l'économie nationale

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri s'est entretenu, hier 16 octobre 2024, avec le président du Conseil Bancaire et Financier, Néji Ghandri à la Kasbah. D'après un communiqué de la Kasbah, le chef du gouvernement a indiqué, durant cette réunion, que l'amélioration du climat de l'investissement nécessite des efforts de la part de tous les acteurs économiques, notamment le secteur bancaire et financier, afin d'appuyer les efforts de l'État. Ce dernier cherche à mettre en place et à exécuter une nouvelle vision de développement novateur et durable fondée sur l'intégration économique, l'appui à l'entrepreneuriat et le soutien du secteur privé







Le PLF 2025 soumis à la commission des finances

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a présidé, jeudi 17 octobre 2024, une réunion du bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'ARP (Assemblée des représentants du peuple) a discuté du projet de loi de finances et du projet de budget économique pour l'année 2025, en présence du président de la commission des finances et du budget ainsi que du président de la commission de la législation générale.