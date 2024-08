Sonia Dahmani avait déclaré à ses avocats : quoi qu'on me fasse, je viendrai !

La sœur de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue en vertu du décret 54, a publié, mardi 20 août 2024, un témoignage sur les réseaux sociaux où il est question des circonstances qui ont fait que l’avocate n’a pas pu comparaître ce matin devant la cour d'appel.

« Si je ne suis pas là demain, c'est qu'on m'en aura empêchée, car quoi qu'on me fasse, je viendrai » a dit Sonia Dahmani hier à ses avocats, a souligné sa sœur Ramla Dahmani, ajoutant que Sonia Dahmani était prête à se battre et qu’elle attendait ce jour avec impatience, « déterminée à se défendre ».

Selon le témoignage que livre sa sœur, Sonia Dahmani aurait confié à ses avocats les raisons de son absence. « Sonia n'a jamais refusé de venir. Mais la directrice de la prison avait d'autres plans. Bien que ce ne soit pas elle qui ait procédé aux fouilles ni commis directement les actes humiliants, c'est sous sa responsabilité que ces événements ont eu lieu. Sonia voulait venir, coûte que coûte. Mais on lui a dit qu’elle ne pourrait pas porter de chaussures, seulement des tongs. Malgré son désaccord, elle a accepté. Ensuite, elle a été soumise à une fouille humiliante, dégradante, au cours de laquelle elle a été complètement dénudée et soumise à des attouchements de ses parties intimes. Elle n’a pas protesté, espérant toujours pouvoir assister à son procès. On lui a ensuite imposé de porter un Sefssari, ce voile réservé aux prisonnières jugées pour des affaires de mœurs. Sonia a protesté, mais face à la menace de ne pas pouvoir venir, elle a encore une fois accepté. Elle était sur le point de sortir lorsque la directrice a dit qu’il était trop tard et qu'elle ne pouvait plus assister à l'audience, bien que celle-ci ait commencé à 12h30. Le ministère public a demandé que son procès se tienne en son absence », a expliqué Mme Dahmani.

L'avocate et chroniqueuse, Sonia Dahmani devait comparaître, aujourd'hui 20 août 2024, devant la cour d'appel dans le cadre de l'affaire portant sur la fameuse déclaration « Heyla leblad » et ayant abouti à sa condamnation à un an de prison en première instance, en vertu du décret 54.

La séance a finalement été reportée au 10 septembre prochain.

M.B.Z