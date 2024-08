La SFBT réalise un bénéfice semestriel en hausse de près de 3%

La Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) a publié ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024.

Il en ressort que la société a réalisé un résultat net semestriel en hausse de 2,93%, passant de 150,21 millions de dinars fin juin 2023 à 154,63 millions de dinars fin juin 2024. Les produits d’exploitation ont atteint 370 millions de dinars fin juin 2024 contre 361,06 millions de dinars fin juin 2023 (+2,47%).

Notons que les commissaires aux comptes ont précisé, dans leur rapport, que la SFBT a fait l’objet, courant 2021, d’une vérification fiscale préliminaire en matière d’impôt sur les sociétés portant sur l'exercice 2017. Les résultats de ce contrôle ont été notifiés à la société le 28 décembre 2021. La taxation a porté sur un impôt complémentaire à payer de 9,33 millions de dinars y compris les pénalités de retard s'élevant à 3,36 millions de dinars. Et de préciser que la société a formulé une opposition à cette notification dans une réponse envoyée à l’administration fiscale en date du 8 février 2022 et a rejeté les points soulevés.

Le 11 juin 2024, la SFBT a été notifiée de nouveau d’une taxation d’office de 9,33 millions de dinars y compris les pénalités de retard s'élevant à 3,36 millions de dinars. La société a procédé à la signature d’un calendrier de paiement du principal pour bénéficier de l’amnistie fiscale en termes de pénalité et a procédé au paiement de la première échéance qui s’élève à 298.743,05 dinars. La société a interjeté l’affaire en appel.

En outre, le même document indique qu’au cours de l'année 2023, la société a été soumise à un contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au titre des exercices 2020, 2021 et 2022. Le 8 juillet 2024, elle a été notifiée de 1,59 million dinars. Pour interjeter l’affaire en appel, la société est en attente de la réception de l’état de liquidation de la CNSS.

Rappelons que la société a récemment publié ses indicateurs du premier semestre 2024. Il en ressort que la société a augmenté ses ventes de bière au niveau local (qui représente la part la plus importante dans ses revenus) de 4,87% et celle des boissons gazeuses (qui représente la seconde part la plus importante dans ses revenus) de 7,06%, pour se situer respectivement à 238,46 millions de dinars fin juin 2024 (contre 227,38 millions de dinars fin juin 2023) et 99,17 millions de dinars fin juin 2024 (contre 92,63 millions de dinars fin juin 2023).

I.N.