TGH augmente ses revenus de plus de 20% à fin juin 2024

Tawasol Group Holding (TGH) vient de publier ses chiffres du premier semestre 2024, qui font ressortir des chiffres au vert.

Il en ressort que la société a augmenté ses revenus pour cette période de 20,21%, évoluant de 36,95 millions de dinars fin juin 2023 à 44,42 millions de dinars (MD) fin juin 2024.

Dans le détail, le pôle infrastructure a enregistré la plus importante hausse de 142,54%, les revenus de ce pôle atteignant 13,51 MD fin juin 2024 contre 5,57 MD un an auparavant. Le pôle télécommunication a connu une croissance de 22,47%, ses revenus se situant à 13,19 MD fin juin 2024 contre 10,77 MD un an auparavant. Par contre, les revenus du pôle industrie sont en baisse de -13,06%, passant de 20,38 MD fin juin 2023 à 17,72 MD fin juin 2024. Notons que rien n’a été communiqué sur le pôle immobilier.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 22,3 MD (+18,9%). Et de préciser dans un communiqué boursier « la croissance du chiffre d'affaires devrait se poursuivre au cours de l'année 2024 porté par la dynamique des activités du pôle Infrastructure et Telecom à l’international ».

Au 2e trimestre 2024, le pôle réseau de télécommunication a réalisé un chiffre d’affaires de 6,46 MD (+ 10,5%). Le chiffre d’affaires du pôle a enregistré une hausse de plus de 179%, appuyé par le développement à l’export. « Retel s’est engagée dans une stratégie de diversification de ses donneurs d’ordres et a poursuivi sa conquête du continent avec des projets à haute valeur qui auront un impact significatif sur le chiffre d’affaires de l’année 2024 », lit-on dans le même document.

Le pôle industrie est composé par la société UTS-Palma et opère dans le secteur d’extrusion de profilé d’aluminium. La société a enregistré une baisse de son activité de 19,9% sur le 2e trimestre en résilience avec la conjoncture locale. Elle table sur le même niveau de chiffre d’affaires de 2023, a précisé le communiqué.