Instalingo, Noureddine Bhiri, Salwa Abassi Les 5 infos de la journée

Affaire Instalingo : Rached Ghannouchi refuse de comparaître

Le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a refusé, lundi 8 juillet 2024, de comparaitre devant la chambre pénale du Tribunal de première instance Sousse 1. Il est convoqué dans le cadre de l'affaire Instalingo. La Cour d'appel de Sousse a transféré le dossier de l'affaire Instalingo au Tribunal de première instance de Sousse 1 pour qu'il soit examiné par la chambre criminelle.









Noureddine Bhiri, onze jours de grève de la faim : Maher Medhioub appelle à le sauver d'une mort lente

Maher Medhioub, ancien assesseur du président du Parlement, a publié, lundi 8 juillet 2024, une lettre adressée à Margaret Satterthwaite, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi qu’aux organisations de défense de l'indépendance de la justice et des avocats persécutés. Dans cette lettre, Maher Medhioub appelle à « sauver » l’ancien ministre et dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri, des « méandres de la détention et d’une mort lente ».







Salwa Abassi provoque la colère des députés

Des députés ont quitté, lundi 8 juillet 2024, une journée d'étude parlementaire sur "le développement des systèmes d'enseignement technique et professionnel", pour protester contre ce qu’ils ont considéré comme un manque de respect de la ministre de l'Éducation Salwa Abassi, pour leur rôle de contrôle. C’est qu’a affirmé, aujourd'hui, la députée Syrine Mrabet à plusieurs médias de la place. Mme Mrabet explique que la ministre a demandé aux élus d’écourter leurs interventions et que les travaux de la session soient accélérés, ayant d’autres engagements hors du parlement.





Hamma Hammami : la victoire de la gauche française est une leçon politique !

Le secrétaire général du Parti des Travailleurs, Hamma Hammami, a commenté, lundi 8 juillet 2024, la victoire de l’union de la gauche française, le Nouveau Front populaire, aux législatives anticipées. Il a estimé, sur Jawhara FM, que cette victoire est importante tant au niveau français qu’européen et régional, ajoutant, au micro de Zouheir El Jiss, que la rapidité avec laquelle le Front populaire français a été mis en place pour contrer l’extrême droite est une « leçon politique »





Législatives françaises : Karim Ben Cheïkh rafle 80% des voix à Tunis

Les électeurs français vivant à Tunis, ont été 5.827 à aller voter au deuxième tour des législatives anticipées, hier, dimanche 7 juillet 2024. Karim Ben Cheïkh, investi par le Nouveau Front populaire (Union de la gauche) est arrivé en tête de la 9e circonscription des Français de l'étranger avec 75% des voix. Il a obtenu à Tunis 80% des voix. Il a battu Samira Djouadi de la coalition présidentielle Ensemble pour la République.