Météo-Tunisie : températures très élevées durant le week-end et lundi 1er juillet

Imprimer

Les températures continueront d’augmenter, samedi 29 juin 2024, et de dépasser les normales saisonnières, en particulier dans les régions du sud et de l’ouest de la Tunisie.

Un bulletin de l’Institut national de météorologie (INM) indique que les maximales oscilleront, durant le week-end, entre 37 et 45 degrés et atteindront localement 47 degrés dans le sud-ouest. Dans l’extrême nord et sur les côtes-est, elles se situeront entre 31 et 36 degrés.

Lundi 1er juillet, les températures seront très élevées dans les régions du centre et du nord-ouest, dépassant les normales saisonnières de 9 à 14 degrés. Les maximales pointeront entre 40 et 47 et atteindront 49 degrés au sud-ouest. Toutefois, dans les régions côtières du nord les températures ne dépasseront pas les 28 à 33 degrés.

Ce n’est qu’à partir du mardi 2 juillet que le mercure enregistrera une baisse progressive dans la plupart des régions.