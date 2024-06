Au siège du ministère de l’Intérieur, Saïed demande de faire face aux parties qui enveniment la situation

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué, dans la soirée de vendredi 21 juin 2024, une visite au siège du ministère de l’Intérieur, où il s’est entretenu avec le ministre, Khaled Nouri et le secrétaire d’État à la sécurité nationale, Sofiene Bessadok.

Kaïs Saïed a souligné, au cours de cette rencontre, la nécessité de redoubler d’efforts pour préserver la sécurité dans le pays « dans le plein respect des droits et libertés ». Il a insisté également sur la nécessité de faire face à tous types de criminalité et aux parties « qui œuvrent pour envenimer la situation ».

Un communiqué de Carthage publié après minuit, précise que le chef de l’État avait affirmé que « ces parties sont bien connues de tous et qu’elles sont liées à des lobbies et des réseaux de corruption qui n’ont d’autre but que de porter atteinte aux Tunisiens par tous les moyens possibles ».

Après sa visite au siège du ministère de l’Intérieur, le président de la République s’était offert un bain de foule nocturne à l’avenue Habib Bourguiba où il a échangé avec des citoyens et a été acclamé par certains passants.

I.L