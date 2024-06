Hichem Ajbouni : l'Isie n'a pas le droit de réviser et d'interpréter la loi électorale

L’ancien député et figure d’Attayar, Hichem Ajbouni a affirmé que la loi électorale ne pouvait pas être révisée par décret promulgué par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). De plus, cette dernière n’est pas, d’après lui, habilitée à interpréter la loi électorale.

Dans une publication Facebook du samedi 8 juin 2024, Hichem Ajbouni est revenu sur le récent communiqué de la présidence de la République portant sur la rencontre entre le chef de l’État, Kaïs Saïed et le président de l’Isie, Farouk Bouasker. L’ancien député a critiqué l’absence de date claire à la tenue de l’élection présidentielle prévue d’ici l'automne 2024. Il s’est interrogé sur les raisons derrière ce flou et ce manque de précisions. Hichem Ajbouni a expliqué que la loi électorale était une loi organique et qu’elle ne pouvait pas être révisée par décret.

« Vous êtes professeur assistant en droit constitutionnel et vous savez que fixer une date des élections aura un impact sur les électeurs et les candidats…

Vous savez, aussi, que l’instance de Farouk Bouakser n’est pas indépendante (ses membres ont été nommés), et est anticonstitutionnelle », a-t-il écrit en s’adressant au président de la République.

Par ailleurs, Hichem Ajbouni a considéré que le retard dans la désignation d’une date pour la présidentielle était inexpliqué. Il a qualifié la situation de flou ne permettant pas de tenir des élections libres, honnêtes et reflétant la volonté du peuple. Le climat actuel profitera, d’après lui, à un seul candidat jouant en même temps les rôles de juge et partie.

L’ancien élu a estimé qu’il était désolant de voir tout cela avoir lieu durant le mandat d’un président ayant occupé pour une trentaine d’années la fonction de professeur assistant en droit constitutionnel.

Pour rappel, une élection présidentielle est supposée avoir lieu d’ici l'automne 2024. La porte-parole de l’Isie, Mohamed Tlili Mansri avait évoqué les dates pouvant correspondre à la tenue de celle-ci. Il s’agirait du 6, 13 ou 20 octobre 2024. Néanmoins, et à près de quatre mois de cette supposée élection aucune date n’a officiellement été annoncée. L’Isie a indiqué que l’annonce d’une date exacte était tributaire de la publication par le président de la République, Kaïs Saïed du décret de convocation des électeurs.

S.G