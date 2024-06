Kaïs Saïed et Kamel Maddouri discutent de l'ajustement automatique des pensions de retraite

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 6 juin 2024, le ministre des Affaires sociales, Kamel Maddouri, au palais de Carthage pour discuter d'un ensemble de sujets, dont le rôle de l'État dans le domaine social.

"Ce rôle est un devoir imposé par les revendications du peuple et par la Constitution. Il complète les politiques adoptées dans les autres secteurs. Ces secteurs sont nombreux et leur cohérence et complémentarité sont nécessaires pour atteindre l'objectif recherché, à savoir la justice, l'équité et l'éradication de toutes les causes de pauvreté et de misère", lit-on dans le communiqué publié par la présidence de la République à l'issue de cette rencontre





Parmi les sujets abordés figurait l'ajustement automatique des pensions des retraités dans les secteurs public et privé. Le président de la République a recommandé d'accélérer l'augmentation des salaires minimums garantis ainsi que l'augmentation des allocations destinées aux familles nécessiteuses. En outre, il a insisté sur l'augmentation du salaire minimum industriel garanti et des pensions d'invalidité versées par la Caisse nationale d'assurance maladie dans le cadre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le président de la République a expliqué que ces augmentations devraient réduire les taux de pauvreté, mais qu'elles doivent être accompagnées d'autres mesures et d'augmentations périodiques pour réduire les disparités sociales et garantir une vie digne à chaque citoyen.

"Chaque citoyen a le droit au travail et à un salaire équitable, et l'État, comme le stipule la Constitution, doit assurer la prévention et les soins de santé, ainsi que la couverture sociale", indique le même communiqué.





Le président de la République a également appelé à une révision rapide de plusieurs textes législatifs, notamment ceux relatifs à la sécurité sociale, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance, "car ils constituent une forme déguisée d'esclavage".







S.H