Saïed exige la convocation d'ambassadeurs pour protester contre les ingérences extérieures

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi 15 mai 2024, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères. Le communiqué de la présidence a été publié vers 1 heure.

Kaïs Saïed a chargé le secrétaire d’État de convoquer un nombre d’ambassadeurs étrangers pour leur faire part de la protestation de la Tunisie contre « les ingérences extérieures dans ses affaires intérieures ».

Le président a rappelé, à cet égard, ce qui est énoncé dans le préambule de la constitution, disposant que « le peuple tunisien refuse que quiconque s’immisce dans ses affaires intérieures ».

Sur la vidéo de la rencontre, le président paraissait en colère et n’a eu de cesse d’invectiver ces pays qui s’ingèrent dans les affaires tunisiennes et font état de leur préoccupation, alors que la Tunisie ne s’est jamais ingérée dans leurs affaires internes. Il a tenu à rappeler les persécutions contre les personnes qui ont manifesté leur soutien à la cause palestinienne.

La démarche de Kaïs Saïed survient après les réactions de l’Union européenne, de la France et des Etats-Unis, face aux dernières arrestations d’avocats et de journalistes et l’assaut contre la Maison de l’avocat.

I.L