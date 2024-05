Mandats de dépôt contre Mourad Zeghidi et Borhen Bssais

Le procureur de la République a décidé, mercredi 15 mai 2024, d'émettre des mandats de dépôt contre les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais. Ces derniers comparaissaient après avoir vu leur détention préventive prolongée de 48 heures.

L’avocat de Borhen Bssais, Nizar Ayed a indiqué, dans une déclaration accordée à TUMEDIA que le ministère public avait décidé de qualifier les faits pour lesquels Mourad Zeghidi et Borhen Bssais étaient poursuivis de délits. Les deux journalistes sont, ainsi, accusés d’utilisation de systèmes d’information en vue de porter atteinte à autrui, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret 54.

« Ce décret est une véritable catastrophe… J’espère qu’il sera annulé… Nous avons consulté le dossier et nous étions présents lors de l’audition de Borhen et Mourad… Personnellement, je considère qu’il n’y a pas d’éléments de dossier pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires… J’en suis certain. Il n’y a ni calomnie ni diffamation… La personne qui sera victime de cela (le président de la République, Kaïs Saïed) n’a pas saisi la justice », a-t-il ajouté.

Le procès de Mourad Zeghidi et Borhen Bssais est prévu le 22 mai prochain.

