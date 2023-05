Kaïs Saïed, Noureddine Boutar, Fadhel Abdelkefi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 mai 2023 :

Kaïs Saïed rappelle à Marouane El Abassi le rôle de la Ctaf

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu aujourd'hui, mercredi 24 mai 2023, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, au palais de Carthage. Lors de cette rencontre, le gouverneur de la BCT a remis au président de la République, les états financiers de la banque pour l'année 2022, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. La réunion a également abordé le rôle crucial de la commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) dans la détermination des sources de financement suspectes de certaines parties suspectes et qui continuent d’en bénéficier

Décision de libération sous caution de Noureddine Boutar

La chambre d'appel près le pôle judiciaire financier a décidé, le 24 mai 2023, de libérer le directeur et fondateur de la radio Mosaïque FM, Noureddine Boutar, contre une caution d'un million de dinars, selon une publication de Mosaïque FM. Noureddine Boutar sera également interdit de voyage. Le directeur général de Mosaïque FM était, rappelons-le, en détention depuis le 13 février 2023. Il avait été arrêté durant la très controversée campagne d’arrestations et un mandat de dépôt avait été émis contre lui le 20 février.

L’État a vendu ses parts dans Mosaïque FM à un prix dérisoire

L’État tunisien, via Al Karama Holding, a vendu ses parts dans Mosaïque FM. Il s’agit de ces 13,28% du capital confisqués en 2011 à Belhassen Trabelsi. L’opération de cession a eu lundi 22 mai, a affirmé la holding dans un communiqué rendu public aujourd’hui mercredi 24 mai 2023. L’acquéreur est la société BA Services, inconnue dans le secteur médiatique tunisien et le prix de la vente est de 2.412.500 dinars. Ceci valorise Mosaïque FM à 18,166 millions de dinars. Un montant légèrement supérieur à son chiffre d’affaires annuel, ce qui suggère que la radio a été sous-valorisée et cédée à un prix dérisoire, inférieur à sa véritable valeur.

Levée de l’interdiction de voyage visant Fadhel Abdelkefi

L’interdiction de voyage visant le président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi a été levée, apprend Business News mercredi 24 mai 2023. Fadhel Abdelkefi avait annoncé le 16 novembre 2022 qu’il avait été interdit de voyager alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion à l’aéroport Tunis-Carthage.

Soumaya Ghannouchi : une plainte sera déposée contre Saïed et ses responsables auprès de la Cour africaine

Soumaya Ghannouchi, fille du chef d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une déclaration accordée, mardi 23 mai 2023, à Al Jazeera, que les familles des prisonniers politiques vont déposer une plainte auprès de Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples contre le président de la République, Kaïs Saïed, et ses responsables. Soumaya Ghannouchi a expliqué que la plainte appelle à libérer les prisonniers politiques et mettre un terme à la violation de leurs droits.