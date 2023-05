L’État a vendu ses parts dans Mosaïque FM à un prix dérisoire

L’État tunisien, via Al Karama Holding, a vendu ses parts dans Mosaïque FM. Il s’agit de ces 13,28% du capital confisqués en 2011 à Belhassen Trabelsi. L’opération de cession a eu lundi 22 mai, a affirmé la holding dans un communiqué rendu public aujourd’hui mercredi 24 mai 2023.

L’acquéreur est la société BA Services, inconnue dans le secteur médiatique tunisien et le prix de la vente est de 2.412.500 dinars. Ceci valorise Mosaïque FM à 18,166 millions de dinars. Un montant légèrement supérieur à son chiffre d’affaires annuel, ce qui suggère que la radio a été sous-valorisée et cédée à un prix dérisoire, inférieur à sa véritable valeur.

Comment Al Karama a valorisé Mosaïque FM ? On l’ignore, l’opération ne s’est pas accompagnée de la transparence requise et la vente s’est effectuée alors que le patron et fondateur de la radio est en prison pour des motifs jugés fallacieux par ses avocats.

Force est de rappeler deux choses. Les représentants de l’État n’ont fait que tirer des dividendes de Mosaïque FM et il n’y avait aucune urgence de céder les 13,28% qu’il détenait.

Deuxième point, le président de la République a affirmé, plus d’une fois, son opposition à céder les biens de l’État. Pourquoi donc Al Karama est passée outre la politique présidentielle en procédant à cette cession ?

La holding a bien organisé une cérémonie pour la vente, mais s’est abstenue d’organiser toute conférence de presse pour expliquer au public sa démarche, se suffisant d’un communiqué sec.

