Kaïs Saïed met en garde les nouveaux députés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, plus tôt dans la journée de ce lundi 13 mars, une visite-surprise dans la délégation de Ghardimaou au gouvernorat de Jendouba. Alors qu’il inspectait la réalisation de l’hôpital régional de Ghardimaou, il a adressé un message aux députés, réunis aujourd’hui pour la plénière inaugurale du nouveau parlement, leur signifiant qu’ils pourraient « être destitués dans un an, s’ils ne tiennent pas leurs promesses ».

« Les gens se cachent derrière les textes et derrière certains paragraphes dans les textes de loi. Ces textes ne sont pas divins. Ils sont modifiables, pour l’intérêt du peuple. Le pouvoir législatif, qui s’est réuni aujourd’hui dans sa première plénière, devra promulguer des lois qui correspondent aux aspirations du peuple. Que les députés n’oublient pas qu’ils sont responsables devant le peuple et que le peuple pourra leur retirer la confiance, dans un an, s’ils ne s’emploient pas à réaliser les programmes qu’ils ont promis aux citoyens », a-t-il dit.

La première plénière du nouveau Parlement issu des élections législatives de décembre 2022, a démarré, ce matin, conformément au décret portant convocation des nouveaux élus publié le 9 mars 2023. Cette plénière inaugurale a permis d'élire l'ancien bâtonnier, Brahim Bouderbala, en tant que président du nouveau Parlement. Sawsen Mabrouk a été élue première vice-présidente et Anouar Marzouk, deuxième vice-président.

R.B.H