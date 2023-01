Alors que les rayons sont vides, l’Utica dit que les pâtes sont disponibles partout !

La chambre nationale des fabricants de pâtes alimentaires et couscous relevant de l’Utica, a rendu public un communiqué, jeudi 12 janvier 2023, pour réagir « aux dernières informations faisant état d’un manque et d’une perturbation au niveau de la production et de la distribution des pâtes et du couscous ».

La chambre assure que les usines travaillent d’une manière ordinaire, précisant que le rythme de production est suffisant pour répondre aux besoins du marché et qu’il n’y a aucune crainte pour une éventuelle pénurie. Elle ajoute que l’approvisionnement de tous les clients se poursuit sans exception avec les quantités requises dans le cadre des législations régissant le secteur.

Ce communiqué de la centrale patronale intervient au moment où la majorité des citoyens avaient pu constater par eux-mêmes le manque important des pâtes alimentaires dans la plupart des commerces.

D’ailleurs, les grandes surfaces ont annoncé qu’ils avaient pris des mesures préventives en rationnant les achats, et ce, en limitant les quantités à vendre pour chaque client, pour certains produits concernés, notamment, les pâtes alimentaires, le lait, le beurre, le sucre, le café…

