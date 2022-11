Samir Saïed : aucun gouvernement n’a eu le courage de réformer le système de compensation !

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, a affirmé, dans une déclaration accordée, ce mardi 1er novembre 2022, à Mosaïque FM, que l’accord définitif avec le Fonds monétaire international n’a pas encore été signé et qu’il est de coutume qu’il soit rendu public par le gouvernement et le Fonds.

Samir Saïed a précisé que les grandes lignes sur les réformes à mettre en place sont connues et n’ont pas changé et qu’elles concernent notamment les établissements publics, la fonction publique, l’équité fiscale et le système de compensation.

« La compensation est le vrai obstacle de la Tunisie, aucun gouvernement n’a eu le courage de la réformer alors que c’est une hémorragie importante qui épuise les finances publiques. 20% des gens les plus riches en Tunisie profitent de la compensation et il est temps de rectifier cela. Nous ne pouvons pas dire aux gens que nous allons maintenir les prix tels qu’ils sont, cela est impossible et tous les pays du monde ont pris cette voie » a poursuivi le ministre.

Samir Saïed a enfin souligné que le gouvernement a un plan qu’il a présenté et qui a été salué par les acteurs mondiaux, ajoutant qu’il est temps de rompre avec la démagogie et de prendre conscience que la situation est « difficile » et qu’elle appelle à la solidarité de tous.

Le FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) d'environ 1,9 milliard de dollars.

Le nouveau programme tunisien soutenu par le FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale, et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables, indiquait le fonds dans un communiqué.

De nombreux partis politiques appellent, depuis, à ce que le programme de réformes, objet de l’accord, soit rendu public.

