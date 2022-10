Participation des partis à la campagne électorale - Le vice-président de l'Isie contredit son porte-parole !

Le vice-président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Maher Jedidi a assuré que plusieurs réunions ont eu lieu portant sur la facilitation de la procédure de collecte des 400 parrainages pour les candidats aux élections législatives anticipées du 17 décembre 2022. Il a indiqué qu'une réunion a eu lieu avec la direction des collectivités locales afin de garantir la réussite de la collecte des parrainages sous forme de signatures légalisées.

Invité le 30 septembre 2022 par Malek Baccari à l'émission "Rendez-vous 9" diffusée sur Attessia TV, Maher Jedidi a affirmé que les structures gouvernementales étaient dans l'obligation de collaborer avec l'Isie. Il a, par la suite, estimé que les partis politiques avaient le droit de participer à la campagne électorale. Il a expliqué que le décret électoral n'interdisait pas cela. La forme de participation des partis fera l'objet d'un arrêté émis par le conseil de l'instance.

Cette déclaration vient contredire les propos de son collègue et membre du conseil national de l'Isie. Dans une déclaration accordée le 29 septembre 2022 à l'agence Tunis Afrique presse, le porte-parole de l'instance, Mohamed Tlili Mansri a affirmé que les partis politiques étaient interdits de faire campagne pour les législatives anticipées de 2022. Mansri avait considéré que les candidats membres de partis politiques pourraient mener leur campagne électorale, à titre individuel.

Encore une fois, nous nous trouvons face à des déclarations contradictoires et à une absence totale de clarté. Cet épisode vient s'ajouter à une liste de faits devenant assez longue et démontrant le manque d'organisation et de cohésion au sein de cette instance.

S.G