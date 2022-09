Taboubi : la Tunisie n'a pas d'autre solution que le financement étranger

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a considéré que la situation du pays était extrêmement compliquée et nécessitait plusieurs réunions de l'instance administrative nationale de la centrale syndicale. Il a affirmé que plusieurs questions et affaires étaient à l'ordre du jour et devaient être traitées. Il a estimé que la complexité de la situation résultait des liens entre les crises économiques, sociales et politiques.

D'après le journal Achaâb et à l'occasion d'une réunion de l'instance administrative de l'UGTT tenue à la date du 11 septembre 2022, Noureddine Taboubi a affirmé que la Tunisie subissait plusieurs pressions en raison de l'instabilité de la situation à l'échelle internationale. Il a mis l'accent sur l'instabilité économique et financière et sur le déficit du budget de l'Etat. Le secrétaire général de l'UGTT a affirmé que le gouvernement persistait à considérer un accord avec le Fonds monétaire international comme unique solution à cette crise.

Noureddine Taboubi a expliqué que l'UGTT était consciente de l'absence d'autres solutions. Il a considéré le besoin d'un financement étranger comme étant essentiel à la Tunisie. Il a, d'un autre côté, insisté sur l'absence d'une autonomie et de recours aux capacités intrinsèques de la Tunisie. Il a exprimé l'attachement de l'UGTT à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en procédant, notamment, à un rééquilibrage des salaires.

S.G