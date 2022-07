L’Utica réclame l’accélération de la mise en œuvre des réformes

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a exprimé sa satisfaction suite aux avancées « positives » réalisées dans les négociations entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international (FMI).

Le rapport de fin de mission de la délégation du fonds en Tunisie a mis en relief des avancées dans les négociations. Le chef de mission, Björn Rother, ayant affirmé que les discussions sur un nouvel accord au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) destiné à soutenir les politiques et les réformes économiques des autorités ont été fructueuses.

Dans un communiqué daté de mercredi 20 juillet 2022 et signé par son président Samir Majoul, l’Utica a souligné l’importance de parvenir à un accord de coopération avec le FMI. Et d’exprimer son soutien aux efforts du gouvernement tunisien, en insistant sur l'importance d’engager des réformes structurelles financières, économiques et sociales dont le pays a besoin.

Vu la conjoncture internationale, qui subit de plein fouet les effets conjugués de la pandémie et de la guerre en Ukraine, le patronat réitère la nécessité d’accélérer les réformes structurelles qui sont devenues un besoin vital pour la Tunisie et pour remettre sur pied son économie. Parmi les réformes à engager, la centrale patronale cite la rationalisation de la compensation pour qu’elle soit octroyée aux bénéficiaires, la réforme des entreprises publiques, la une souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique, le développement numérique, la libéralisation de l’investissement notamment dans les énergies renouvelables.

La mise en œuvre de ces projets permettrait, selon elle, une anticipation des crises et une meilleure efficacité pour les contrer.

L’Utica profite de l’occasion pour réaffirmer sa volonté de coopérer et de s'associer avec le gouvernement pour la mise en place de ces réformes structurelles.

I.N