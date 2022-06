Bac, Bouderbala, Moussi…Les 5 infos de la journée

Il est déjà 22h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 8 Juin 2022 :

Début des épreuves du baccalauréat 2022

Les épreuves du baccalauréat 2022 débutent, mercredi 8 juin 2022, dans 578 centres d’examen de la République tunisienne. Quelque 134.950 candidats passeront la session principale qui se termine le 15 juin.

Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation, les 134.950 candidats sont répartis comme suit : 105.738 élèves dans le secteur public, 20.459 dans le secteur privé et 8.753 candidats libres.

Un groupe d'avocats adresse une mise en demeure à Brahim Bouderbela

Les avocats, Abderraouf Ayedi, Abderraouf Abba, Hanen Khemiri, Basma Morghani, Nawel Toumi, Mohamed Najem Gharsalli, Fathi Karoud, Saloua Wertani, Samir Dilou, Latifa Habchi, Oula Benejma, Monia Bouali et Saida Akremi ont adressé une mise en demeure au président de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Brahim Bouderbala.

La mise en demeure signale que toute opération ou décision prise par Brahim Bouderbala concernant la gestion de l’Ordre national des avocats de Tunisie et de la Caisse de prévoyance et de retraite des avocats après le 6 juillet 2022 était nulle et n’engageait en rien les avocats.

Abir Moussi : si le référendum passe, Kaïs Saïed ne sera plus un président légitime

La présidente du PDL Abir Moussi a été présente, mercredi 8 juin 2022, avec Elyes Gharbi sur les ondes de Mosaïque Fm pour s’exprimer à propos de la position de parti par rapport au processus de dialogue et du référendum et des derniers développements sur la scène nationale.

Après un échange assez tendu avec le journaliste Elyes Gharbi, Abir Moussi a rappelé toutes les procédures judiciaires et les poursuites qu’elle avait engagées pour annuler le processus politique en marche actuellement, tenant compte des multiples infractions constatées et les violations de la loi.

Tunisie - La Banque mondiale ne prévoit que 3% de croissance en 2022

La Banque mondiale a maintenu ses prévisions concernant la croissance en Tunisie en 2022, revues à la baisse en avril dernier. Elle tablait en janvier dernier sur une croissance de 3,4% pour l’année 2022 et de 3,3 % pour 2023. Aujourd’hui et comme cela a été le cas en avril 2022, dans son bulletin d’information économique de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) pour juin 2022, elle table sur une croissance de 3% en 2022, 3,5% en 2023 et de 3,3% en 2024.

Selmi : l’UGTT rejette le programme de réformes présenté par le gouvernement

L'Union générale tunisienne de travail (UGTT) rejette le programme national de réformes présenté par le gouvernement, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’organisation Slaheddine Selmi. Et d’expliquer cette position par le fait que le programme comprend un ensemble de mesures d'austérité qui exigent la suppression de la compensation et le désaveu des accords d’augmentation salariale des agents du secteur public et de la fonction publique.

M. Selmi a démenti, dans une déclaration à la Tap mercredi 8 juin 2022, la participation de la centrale syndicale dans la préparation de ce programme qui porte atteinte aux droits économiques et sociaux de tous les Tunisiens et notamment les gens du peuple et les salariés.