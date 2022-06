Belhadj : le programme de réforme de Bouden est inapplicable et l'inflation continuera à augmenter

Le docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université de Carthage et expert consultant, Aram Belhadj, a salué les efforts du gouvernement dans l’élaboration d’un programme national de réformes publié le 4 juin 2022. Néanmoins, il a souligné la difficulté de l’application et de la mise en œuvre des mesures citées.

Intervenant lors de l’émission "La Matinale" animée par Myriam Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Aram Belhadj a affirmé que la possibilité d’appliquer un programme quelconque, notamment celui incluant le Fonds monétaire international, restait tributaire d’un certain degré de transparence et d’entente.

« Nous ne pourrons pas appliquer un programme de ce genre en l’absence des conditions garantissant sa réussite telles qu’une stabilité macroéconomique et l’engagement des Tunisiens et l’adhésion à ce programme… Le Tunisien est-il capable de supporter des hausses des prix ? », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que l’inflation, selon l’Institut national de la statistique, était passée de 7,5% à 7,8%. Il a affirmé que cette tendance haussière se poursuivra dans le futur.

« Le gouvernement de Najla Bouden avait opté au début pour une approche basée sur la transparence. Par la suite, un grand flou s’est installé lors des négociations techniques. Il n’y a pas eu beaucoup d’informations à ce sujet… Nous nous sommes retrouvés par la suite devant ce document… Or, une entente concernant les grands axes et les réformes nécessaires est indispensable... Y a-t-il une entente ? Y a-t-il vraiment eu, tel qu’évoqué dans le document, une consultation autour des réformes ? Je ne crois pas en cela… La position de l’UGTT a démontré l’absence de concomitance entre les visions », a-t-il ajouté.

Aram Belhadj a mis l’accent sur la divergence des avis entre le gouvernement et la centrale syndicale autour de la masse salariale et des entreprises publiques. Il a expliqué que le FMI était conscient de cela et que les suspensions des programmes précédents résultaient de ce désaccord.

L’expert en économie a, par la suite, déploré l’absence d’identification des obstacles aux réformes. Il a, également, évoqué l’absence des résultats possibles et de l’impact des réformes ainsi qu’un classement des mesures par priorité.

Pour rappel, la présidence du gouvernement avait publié, durant l’aube du 4 juin 2022, un programme intitulé "Programme national des réformes". Ce document comporte une soixantaine de slides faisant un état des lieux, rappelant l’impact des crises provoquées par la propagation du Coronavirus et par le conflit russo-ukrainien et citant les principaux axes de réforme.

S.G