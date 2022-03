Nessma obtient sa licence provisoire





La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a accordé, ce mercredi 9 mars 2022, une licence de diffusion provisoire à la chaine Nessma TV, conformément à un accord conclu avec la société « Maghreb Broadcast Compagny » qui dirigerait et exploiterait la chaîne.





Cet accord signé par le président de la Haica et le représentant légal de la société fixe une série d’engagementS et de conditions à respecter durant la période de licence provisoire en attendant l’obtention de licence, dont le changement le nom commercial de la chaîne et la présentation des garanties nécessaires de son indépendance, ainsi que l’engagement à préserver tous les postes d’emploi de la chaîne.





Cette licence provisoire reste valable jusqu’au 31 décembre 2022. Durant cette période, la société déposera son dossier pour l’obtention d’une chaîne de télévision privée.





S.H