Ennahdha : si Ghannouchi avait un appareil secret, le coup d’Etat n’aurait pas eu lieu !

En réponse aux déclarations du comité de défense des martyrs, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, le mouvement Ennahdha tient ce mercredi 9 février 2022, une conférence de presse où il accuse le comité d’être à la solde du président Kaïs Saïed et de servir son projet putchiste.

Par la voix du président du bloc parlementaire du parti, Imed Khemiri, Ennahdha qualifie le comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi de « comité de la tromperie » et l'accuse d'avoir pris l’habitude de mentir aux Tunisiens et de les duper.

« Ce qu’on voit dans ces conférences c’est des tribunaux érigés contre un parti en particulier. Ils ne sont pas là pour défendre les martyrs, loin de là, ils sont là pour déclarer la guerre à Ennahdha c’est tout. Ils parlent d’appareil secret, mais en réalité l’appareil privé c’est eux-mêmes, c’est ce comité qui détient les outils pour pénétrer les appareils de l’Etat et pour les violer » a déclaré Imed Khemiri au début de la conférence.

Le dirigeant d’Ennahdha a poursuivi en affirmant que la conférence qui s’est tenue ce matin n’est que la continuité de la campagne de diabolisation menée à l’encontre de son parti et qu’elle sert aujourd’hui à inciter contre les forces démocrates dans le cadre de la lutte menée contre les mesures antidémocratiques et inconstitutionnelle de Kaïs Saïed.

« Cette conférence est au cœur de cette lutte entre les partisans de la démocratie et ceux qui soutiennent le coup d’Etat. Elle n’apporte rien de nouveau ou de concret au dossier des assassinats, au contraire, c’est ce comité qui assassine encore et encore Chokri Belaïd. Ces gens désavouent la vérité, ils réfutent la justice et les institutions de l’Etat. Ce qui est drôle dans leurs récits décousus et trompeurs est qu’ils accusent Ennahdha et Rached Ghannouchi particulièrement de détenir un appareil secret. Leurs allégations sont clairement démenties par ce coup d’Etat car si c’était vrai un tel évènement n’aurait pas pu avoir lieu » a-t-il ajouté.

Imed Khemiri a enfin tenu à réitérer en ces termes la position du mouvement : « La justice est le seul recours, celui qui détient les preuves de ce qu’il avance n’a qu’à les transmettre à la justice. Nous faisons porter la responsabilité du discours de haine, des dangereux appels à viser Ennahdha et ses dirigeants à Kaïs Saïed. Nous mettons en garde contre toute tentative de se baser sur cette conférence pour soumettre la justice et les partis politiques, cela ne passera pas ! ».

M.B.Z