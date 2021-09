Sadok Hammami : Le président veut créer une polémique autour de son projet !

Le professeur en Sciences de l’information et de la communication, Sadok Hammami, a affirmé que le style de communication du président de la République s’est récemment transformé en une méthode de confrontation basée sur le "clash" et la division des Tunisiens entre patriotes et traîtres.

Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse, à la date du 21 septembre 2021, Sadok Hammami a expliqué que le président de la République essaye de créer une polémique autour de son projet en évitant de l’expliquer. « Le président ne veut pas dévoiler l’intégralité de son projet afin d’en faire un sujet à débattre », a-t-il déclaré.

Le professeur en Sciences de l’information et de la communication a, également, appelé le président à présenter sa feuille de route et à la soumettre à un débat.

Sadok Hammami a souligné un malentendu entre la vision de Kaïs Saïed et celle de l’élite tunisienne. Le président, selon lui, s’est fixé comme objectif de refaçonner le paysage politique, le système de représentation politique, ainsi que l’instauration d’un nouveau modèle de démocratie. « Ce dernier nous est encore inconnu », a-t-il rappelé.

D’un autre côté, l’élite tunisienne cherche à ravifier la démocratie représentative à travers un parlement opérationnel, des médias indépendants, des élections honnêtes et équitables et une vie politique intègre.

Toujours selon la même déclaration, Hammami a estimé que la démocratie ne peut avoir lieu qu’à travers un débat au sein de l’espace public. Il a, aussi, noté que la force d’un projet ne résulte pas du fait qu’il émane du président, mais plutôt du débat public le concernant.

