Ennahdha appelle Kaïs Saïed à lever le gel du Parlement

Le bureau exécutif d’Ennahdha, réuni ce jeudi 16 septembre 2021, a réitéré, dans un communiqué rendu public, la nécessité de mettre fin à l’état d’exception et au gel du Parlement, appelant le président de la République à nommer dans les plus brefs délais un chef du gouvernement chargé de former un gouvernement légitime capable d’engager les grandes réformes et de faire face aux défis économiques et sociaux que traverse le pays.

Ennahdha a aussi affirmé que la constitution de 2014 prévoit dans ses textes des mécanismes pour l'amender selon un processus participatif et un consensus requis entre tous les partis politiques et les représentants de la société civile.

Il a ajouté qu’un dialogue national global et l'attachement au principe de la participation sont les conditions nécessaires pour sortir le pays de la crise et construire une nouvelle scène qui garantit la stabilité politique souhaitée et instaure une atmosphère propice à la réalisation des réformes majeures.

M.B.Z