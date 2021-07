Suspension des vaccinations à Monastir à cause du chaos

Les autorités sanitaires ne s’attendaient pas à cette affluence des citoyens, venus se faire vacciner, mardi 20 juillet 2021, jour de Aïd Al Idha.

Suite aux regroupements importants observés dans le centre de vaccination de Monastir, le gouvernorat de la région a décidé la suspension de l’opération de vaccination dans le centre Crefoc en cette journée porte-ouverte annoncée la veille par le ministère de la Santé.

Le gouverneur explique dans un avis adressé aux citoyens le jour même que l’affluence avait dépassé le nombre de doses allouées au gouvernorat de Monastir. La vaccination a été ainsi suspendue en cette journée porte-ouverte, jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, il a spécifié que les opérations de vaccination allaient se poursuivre normalement pour les citoyens convoqués par le système evax via SMS.

Un chaos a submergé plusieurs centres de vaccination, mardi 20 juillet 2021, jour de Aïd Al Idha, à cause du manque d’organisation, de la grande affluence et surtout du manque d’information et de communication des autorités.

Au menu attente interminable, bousculades, cris et non-respect des consignes sanitaires. Des personnes sont venues avant l’heure pour prendre une place dans les files d’attente, or il s’est avéré que depuis ce matin, certains centres ont distribué des tickets numérotés pour bénéficier du vaccin, alors que le ministère avait annoncé que la vaccination commençait à partir de 13h. Vu le stock limité, entre 750 à 1.000 vaccins par centre (29 centres ont ouverts leurs portes ce jour d'Aïd, ndl), les vaccins ont été épuisés avant même le démarrage, les numéros ayant été tous distribués plusieurs heures avant l’ouverture de certains centres.

La veille, le ministre Santé, Faouzi Mehdi, avait annoncé l’ouverture de 29 centres de vaccination durant les deux jours de l’Aïd El Idha pour les Tunisiens âgés de plus de 18 ans. Ceux-ci peuvent se rendre sans rendez-vous dans les centres de vaccination de 13h à 19h mardi et de 8h à 19h mercredi pour se faire vacciner.

Il faut dire que la situation sanitaire est préoccupante : les lits de réanimation et d’oxygène sont presque saturés au niveau national. Onze gouvernorats affichent un taux d’occupation des services de réanimation égale ou supérieur à 100%. Cinq gouvernorats enregistrent taux d’occupation des lits d’oxygène supérieur à 100%.

Le 18 juillet 2021, le gouvernement a décidé de réquisitionner les cliniques privées.

En outre, le pays enregistre un manque important d’oxygène. Plusieurs hôpitaux ont lancé un cri de détresse durant le week-end du 17-18 juillet 2021, à cause de la pénurie, la consommation ayant dépassé les 240.000 litres par jour.

Le ministère de la Santé a annoncé dans son bilan du lundi 19 juillet 2021 que 2.520 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur 8.240 tests réalisés. 117 nouveaux décès ont été notifiés le 18 juillet, dont 33 survenus durant les dernières 24 heures.

Le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie a atteint 17.644 depuis le début de la pandémie.