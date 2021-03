Saïed reçoit les membres de la Haica et appelle à lutter contre la corruption dans le secteur des médias

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 22 mars 2021, le rapport d’activité de l'année 2018 de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle, qui lui a été remis par le président de l’instance Nouri Lejmi et Hichem Snoussi membre de la Haica.

Kaïs Saïed a été informé, au cours de cette réunion, des obstacles et des difficultés rencontrés par la Haica dans l'accomplissement de sa mission et a souligné dans ce sens l'importance de préserver l'indépendance de cet organe et la nécessité d'appliquer la loi contre tous les contrevenants.

Il a aussi appelé à accélérer le traitement du dossier des chaînes illégales, à lutter contre la corruption dans le secteur des médias, contre la propagande politique aussi et les financements étrangers qui leur font perdre toute crédibilité et en font des organes de propagande visant à influencer l'opinion publique, à parvenir ou à rester au pouvoir.

M.B.Z