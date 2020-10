Yassine Ayari demande de mettre fin aux fonctions de Wadii Jari

L'élu indépendant, Yassine Ayari a indiqué avoir envoyé une correspondance au ministère la Jeunesse et des Sports et de l’Intégration professionnelle demandant d’appliquer l’article 21 de la loi 11 de 1995 et de limoger le président de la fédération tunisienne de football, Wadii Jari, selon un statut publié sur Facebook dimanche 18 octobre 2020.

« La FTF n’a pas respecté le protocole sanitaire défini par le ministère de la Santé, ce qui met en danger la vie des joueurs, responsables, arbitres et supporters », lit-on dans la correspondance.

Le député invoque l’article 21 de la loi 11 de 1995 qui énonce que « le ministre a la possibilité de mettre fin aux fonctions à un ou plusieurs membres de fédération avec une décision argumentée en cas de manquement ou de mauvaise gestion ».

« En cas de limogeage de 50% des membres de la fédération, le ministre peut désigner un bureau fédéral provisoire qui aura pour mission de tenir une assemblée générale dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois à compter de la date de la prise de décision », indique le député.

Notons que la ville de Chebba connait de vives tensions depuis la suspension des activités du club. Les habitants de la région ont incendié les pneus et ont bloqué toutes les routes. La décision de la fédération a été précise à cause du dossier d’affiliation incomplet du club malgré ses multiples préavis.

Les événements survenus à Chebba suite aux décisions de la fédération tunisienne de football ont été au centre d'une réunion tenue aujourd'hui entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, accompagné des hauts cadres sécuritaires du ministère.









I.M