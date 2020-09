Seif Eddine Makhlouf qualifie Ben Ali de "criminel enterré"

Le député Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, a répondu dans un post partagé ce samedi 19 septembre 2020, sur les réseaux sociaux, aux propos du dirigeant nahdhaoui, Lotfi Zitoun, qui a appelé le président à gracier la famille de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali.

« Trêve de simagrée, personne n’a empêché les enfants du criminel enterré de revenir en Tunisie et d’ailleurs personne ne peut interdire à un Tunisien de revenir », a commencé par écrire le député.

« Seulement, leur mère et le reste de la bande doivent rendre ce qu’ils ont volé et pillé et ils auront le droit à une défense et une justice équitable », a-t-il conclu.

L’ancien ministre nahdhaoui, Lotfi Zitoun a lancé aujourd’hui un appel au président de la République et au chef du gouvernement leur demandant la clémence pour la famille du défunt chef de l’Etat Zine El Abidine Ben Ali. Cela fait un an, jour pour jour que l’ancien président est décédé en exil en Arabie Saoudite des suites d’une longue maladie.

Lotfi Zitoun a rappelé que Ben Ali a quitté la Tunisie depuis déjà dix ans, accompagné de son épouse et de ses enfants. Il rappelle que certains membres de sa famille ont pris la fuite, que d’autres ont été emprisonnés et que certains sont morts au cours de leur incarcération par manque de soins.

M.B.Z