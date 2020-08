Composition probable du gouvernement Hichem Mechichi

Une liste, présentant ce qui semble être la composition du gouvernement de Hichem Mechichi, a été massivement partagée ce jeudi 20 août 2020, sur les réseaux sociaux. Parmi les premiers à la publier, le journaliste et politique Borhen Bsaeis, ce qui a contribué à ce que la liste « fuitée » fasse le tour de la toile.

Bien évidemment, la liste n’est pas officielle. Mais selon des sources concordantes, contactées par Business News, il serait fort probable qu’elle contienne plusieurs noms de personnalités retenues par Hichem Mechichi. Ayant opté pour un gouvernement de compétences « totalement » indépendantes, la plupart des noms de cette liste ne sont pas connus par le grand public.

On remarquera que certains ministères ont fusionné et le changement de la dénomination de plusieurs portefeuilles. On remarquera aussi une sous-représentation des femmes dans cette composition.

D’après nos sources, le chargé de la formation du gouvernement devra annoncer la composition de la nouvelle équipe ce vendredi 21 août.

Voici les noms qu’elle comporte :

Ministre de la Défense nationale : Sami Mhamdi

Ministre de l’Intérieur et des Affaires locales : Imed Hazgui

Ministre de la Justice et des libertés générales : Abdessalam Mehdi Grissiaâ

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : Tarek Ben Salem

Ministre des Finances : Sofien Chaouachi

Ministre de la Planification et du Développement économique : Fadhel Hassyoun

Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement : Mohamed Badiî Kelibi

Ministre de l’Equipement et des Affaires foncières : Khaled Dridi

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technologique : Olfa Ben Aouda Seyoud

Ministre de l’Education et de la Formation professionnelle : Moez li-Din Allah Mkadmi

Ministre de l’Agriculture et de la valorisation des ressources naturelles : Foued Mestiri

Ministre de la Femme, de la Famille et des Générations futures : Samira Fendri

Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs : Adel Zremdini

Ministre de la Santé : Chokri Hammouda

Ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et des politiques d’emploi : Kamel Madouri

Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Energies renouvelables : Mokhtar Hajji

Ministre du Tourisme et du Transport : Mohamed Ridha Mlika

Ministre du Développement administratif et de la bonne gouvernance : Olfa Souli

Ministre de la Culture et des Arts : Fatma Naït Yghil

Ministre des Affaires religieuses et de la Tolérance : Mounir Rouiss

Ministre des Technologies de la communication et du numérique : Sofien Hemissi

Ministre auprès du chef du gouvernement en charge de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger : Wissem Mehadhbi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Relations avec les instances constitutionnelles, des associations et des organisations nationales : Asma Shiri

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes et de la coordination de l’action gouvernementale : Rached Ben Romdhan

Secrétaire général du gouvernement : Mohamed Shik