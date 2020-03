La Tunisie, l'un des pays les moins chers du monde

La Tunisie est un pays où il ferait bon vivre. C'est en tout cas ce qu’on peut conclure en lisant le rapport du magazine américain Ceoworld sur le coût de la vie dans plusieurs pays, dont la Tunisie. Il en ressort que la Tunisie figure parmi les pays les moins chers au monde. Ce constat fera sûrement sourire plus d’un Tunisien, souffrant tous de la baisse du pouvoir d’achat.

Depuis la révolution, le pouvoir d’achat du Tunisien n’a pas cessé de se détériorer malgré les hausses de salaires successives qui n’ont fait qu’alimenter l’inflation, n’étant pas corrélées à une création de valeur. Avant, même les pauvres pouvaient s’offrir un plat typiquement tunisien appelé "Chakchouka" à base de tomates fraîches, de piments et d'œufs. Aujourd’hui, certains se retrouvent contraints de ne manger que des pâtes et du lait, deux denrées dont le prix est fixé par l’Etat, tellement les autres aliments, notamment les fruits et légumes, sont devenus hors de prix.

Même les prix administrés sont en hausse. En janvier 2020 et par rapport à un mois auparavant, les prix des produits alimentaires ont ainsi augmentent de 0,8% suite à la révision des prix des plusieurs produits homologués (sucre, sel, café en poudre et riz) alors que les prix des produits non libres non alimentaires se sont accrus de 0,4%.

Ça c’est la vision interne tuniso-tunisienne de la situation du pays. Or, comparé à d’autres pays, le coût de la vie en Tunisie est plus que raisonnable, la Tunisie figure même parmi les pays les moins chers du monde. C’est ce que conclut un classement effectué par le magazine américain Ceoworld, ordonnant 132 pays du plus cher au moins cher. Selon ce classement, la Tunisie se positionne à la 126ème place avec un score de 27.04. Elle est ainsi le 7ème pays le moins cher du monde.

Côté méthodologie, pour identifier les pays les plus chers et les moins chers où vivre, le magazine Ceoworld a collecté et examiné les données de dizaines d’études, d’indices des prix à la consommation, d’indices du coût de la vie et épluché les rapports de médias internationaux. Il a basé son évaluation sur une série de critères de coûts tels que l'hébergement, l'habillement les frais de taxi, les services publics, l’internet, les produits d'épicerie, les transports et les restaurants. Le classement est basé sur cinq paramètres principaux : le coût de la vie, le loyer, l'épicerie, les repas au restaurant et le pouvoir d'achat.

Ces données ont été ensuite compilées dans un indice. La ville de New York City, connue pour être notoirement chère, a été prise comme référence et a obtenu un score d'index de 100. Ainsi, l’ensemble des pays sont comparés à elle.

Ainsi, d'après ce classement, Tunisie se positionne devant le Kirghizistan (127ème), l’Ouzbékistan (128ème), la Syrie (129ème), l’Inde (130ème), l’Afghanistan (131ème) et le Pakistan (139ème) avec un score de 21.98, qui est donc le pays le moins cher du monde. Elle est donc uniquement plus chère que ces 6 pays. Côté Maghreb arabe, elle est moins chère que l’Egypte (121ème), l’Algérie (119ème) et le Maroc (104ème) – NDLR la Libye et la Mauritanie ne figurent pas dans le classement.

La Tunisie est également le pays arabe le plus abordable, le Qatar étant le plus cher de la région (31ème). Ce dernier est suivi par l’Emirats Arabes Unis (32ème) et le Liban (34ème) étant les plus chers. Ils sont suivis par le Bahreïn (35ème), la Palestine (40ème), la Jordanie (46ème), le Koweït (51ème), Oman (55ème), l’Arabie Saoudite (57ème), l’Iraq (85ème) et la Somalie (87ème). Ainsi, les pays du Maghreb demeurent les moins chers de l’ensemble des pays arabes, selon ce classement.

Au niveau mondial et toujours selon cette étude, la Suisse est le pays le plus cher du monde avec un score 122,4. Il est suivi de la Norvège (2ème avec un score de 101.43) et l’Islande (3ème avec un score de 100.48). Ces trois pays sont les seuls du monde à être plus chers que la ville de New York, prise pour référence. Le Japon et le Danemark complètent le Top 5 des pays les plus chers du monde. Le Top 10 inclut également les Bahamas (6ème), le Luxembourg (7ème), Israël (8ème), Singapour (9ème) et la Corée du Sud (10ème).

Hong Kong n’est que 11ème du classement. La France est 14ème. Les Seychelles étant le pays africain le plus cher (19ème). Il est plus cher que les Etats-Unis d’Amérique (20ème), le Royaume Unis (27ème), l’Italie (28ème) et l’Allemagne (29ème).

Depuis la révolution, le pouvoir d’achat n’a pas cessé de s’éroder. La classe moyenne est en train d’être décimée n’étant plus capable de faire face à ses dépenses quotidiennes. Chaque jour apporte son nouveau lot d'augmentations de prix, créant une situation intenable pour le citoyen. En contrepartie, pour un visiteur étranger, la vie en Tunisie reste très abordable, surtout avec un dinar en baisse face aux principales devises. Il est normal qu’avec son revenu converti en dinars, la vie ici est perçue comme étant très abordable par rapport à d’autres pays. En plus, la Tunisie demeure un très beau pays, sécurisé et plus stable que ce qu'on essaye de faire croire...

Imen Nouira