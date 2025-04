Adel Dridi, Parlement, Noureddine Bhiri… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 avril 2025 :

Adel Dridi est décédé en prison

Le fondateur de la société Yosr Développement, Adel Dridi, est décédé à l’aube du dimanche 6 avril 2025, dans sa cellule à la prison de la Mornaguia, apprend Business News de sources concordantes. Son corps a été découvert tôt le matin, hier, par les autorités pénitentiaires, qui ont immédiatement alerté le parquet du Tribunal de première instance de la Manouba. Un représentant du parquet s’est rendu sur place pour constater les faits.

Accord AFD : l’ARP dit non à un prêt sollicité par la présidence

Les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont rejeté, ce lundi 7 avril 2025, le projet de loi n°85/2024 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 25 juin 2024 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement (AFD). Le texte a été rejeté dans sa totalité avec 48 voix pour, treize abstentions et 31 voix contre.





Ennahdha dénonce la condamnation de Noureddine Bhiri et réclame sa libération

Le mouvement Ennahdha a dénoncé, lundi 7 avril 2025, la condamnation de Noureddine Bhiri, ancien vice-président du parti et ex-ministre de la Justice, dans l’affaire dite de la « publication fictive », ainsi que les violations flagrantes des droits et libertés fondamentaux. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Ennahdha a appelé à la libération de M. Bhiri, d’autant plus que ce dernier doit comparaître devant la cour d’appel mardi 8 avril 2025 dans le cadre de cette même affaire, pour laquelle il a été condamné en première instance à dix ans de prison.





Ajbouni : Saïed applique toujours les accords migratoires de 2008 et 2011

Le dirigeant d’Attayar et ancien député, Hichem Ajbouni, est revenu sur les débats relatifs au mémorandum d’entente signé en juillet 2023 entre la Tunisie et l’Union européenne. « On nous a poussés à un débat juridique – s’agit-il d’un accord ou d’un simple mémorandum ? – alors que politiquement, c’est insensé ! », a-t-il écrit. Selon lui, la page officielle de la présidence de la République, tout comme la déclaration du chef de l’État Kaïs Saïed, en juillet 2023 face à Giorgia Meloni (présidente du Conseil des ministres italien) et à la délégation de l’Union européenne, indiquent clairement une entente entre les deux parties sur la question migratoire.





Le taux de remplissage des barrages passe au-dessus de la barre des 36%

Le taux de remplissage des barrages a dépassé la barre des 36% grâce aux récentes précipitations, après être tombé sous les 20% plus de quatre mois auparavant, atteignant un triste record de 19,6% (selon un rapport de l’Observatoire national de l’agriculture, Onagri, daté du 29 novembre 2024). Selon le rapport de l'Onagri du lundi 7 avril 2025, le taux de remplissage des barrages est désormais de 36,1%. Il s'agit du meilleur taux enregistré depuis près d'un an (ce même taux avait été observé le 13 avril 2024, avant de diminuer progressivement pour descendre sous les 20%).