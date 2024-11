Réunion ministérielle pour redresser la Société de transport du Sahel

Imprimer

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a présidé ce lundi 25 novembre 2024 une réunion de travail dédiée à la situation de la Société de transport du Sahel. Cette rencontre visait à élaborer des solutions pour améliorer la disponibilité de la flotte et répondre aux besoins en transport des gouvernorats de Mahdia, Sousse et Monastir.

Le ministre a attribué les difficultés actuelles de l’entreprise à des années d’accumulations négatives, à une gouvernance déficiente et à l’absence de modernisation des méthodes de gestion, affectant notamment le transport scolaire. Il a insisté sur la nécessité d’un environnement de travail harmonieux et coopératif pour redresser la situation et fournir un service de transport public fiable et sûr. Toute entrave au bon fonctionnement du service public sera sanctionnée, a-t-il averti, affirmant que l’État protégera les intérêts des citoyens et le patrimoine public.

Rachid Amri a également souligné le potentiel de la Société de Transport du Sahel pour entamer une réforme profonde, exhortant les employés à renouer avec les valeurs qui avaient autrefois fait le succès de l’entreprise.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs directives ont été émises :

Donner la priorité au transport scolaire et rétablir un taux de disponibilité de 68 % d’ici mi-décembre, contre 55 % actuellement.

Réparer et remettre en service vingt bus dans un délai d’un mois.

Renforcer les équipes de maintenance avec l’appui d’autres sociétés régionales.

Accélérer l’appel d’offres pour l’acquisition de cinquante nouveaux bus sur un lot total de 103.

Moderniser le système d’information pour une intervention rapide et coordonnée avec les directions régionales de Mahdia, Sousse et Monastir.

Intensifier les contrôles et le suivi sur le terrain.

Le ministre a annoncé qu’une visite sera organisée à la fin décembre pour évaluer l’avancement des recommandations adoptées lors de cette réunion. Ces mesures marquent une étape clé pour restaurer les performances de la Société de transport du Sahel et répondre efficacement aux attentes des usagers.

S.H