Noureddine Taboubi dénonce une campagne orchestrée pour discréditer l’UGTT

Lors de la commémoration du 74ᵉ anniversaire du soulèvement des travailleurs à Enfidha, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a lancé, jeudi 21 novembre 2024, un appel à l’ouverture des négociations sociales pour l’année 2025. Cette déclaration a été relayée le même jour par Echaab News, l’organe de presse de la centrale syndicale.

M. Taboubi a exhorté le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) à engager des négociations dans le secteur privé, dans un climat apaisé et loin des pressions. Il a souligné que la situation des travailleurs s’est considérablement détériorée, rendant urgent le dialogue social pour préserver la paix sociale. Par ailleurs, il a confirmé que des négociations similaires sont également prévues en 2025 dans le secteur public et la fonction publique.



Face à la flambée des prix, le leader syndical a appelé à une action immédiate, combinant la lutte contre l’inflation et l’amélioration des salaires.

Noureddine Taboubi a également sommé le gouvernement de respecter les accords précédemment conclus. Il a réaffirmé l’engagement de l’UGTT en faveur du droit syndical, dénonçant les arrestations et poursuites visant plusieurs syndicalistes, qu’il considère comme une atteinte grave aux libertés syndicales. Il a également exprimé son opposition à l’instrumentalisation de la justice dans les affaires syndicales.



Admettant que l’organisation a pu commettre des erreurs dans le passé, Noureddine Taboubi a cependant défendu l’héritage et les réalisations de l’UGTT. Il a insisté sur l’importance de réinventer le discours syndical, de moderniser les méthodes d’action et d’intégrer les jeunes compétences au sein de la centrale.



Par ailleurs, Le secrétaire général a dénoncé ce qu’il considère comme une campagne orchestrée pour discréditer l’UGTT et le mouvement syndical tunisien. Selon lui, les attaques visant les syndicalistes et la fabrication de dossiers fictifs viseraient à affaiblir les travailleurs et à saper leurs droits fondamentaux.

« Nous mettons en garde contre ces tentatives vaines », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant la détermination de l’UGTT à défendre les droits des travailleurs et à préserver son rôle de pilier du dialogue social en Tunisie.

I.N.