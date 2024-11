Noureddine Nouri : nous finalisons l'organisation administrative et financière du Conseil supérieur de l’Éducation et de l’Enseignement

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé, mardi 19 novembre 2024, lors d’une séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, consacrée au budget de l’éducation pour 2025, que des travaux sont en cours pour finaliser l’organisation administrative et financière du Conseil supérieur de l’Éducation et de l’Enseignement. Une fois opérationnel, ce conseil réalisera un diagnostic approfondi du système éducatif et une étude globale pour orienter la réforme du secteur.

Le ministre a précisé que le ministère mettra à disposition du Conseil supérieur de l’Éducation et de l’Enseignement toutes les recherches et évaluations réalisées sur les composantes du système éducatif. Concernant le recrutement des enseignants suppléants et des conseillers pédagogiques, il a indiqué que des critères objectifs ont été établis pour régulariser la situation des contractuels, avec des solutions progressives conformes aux contraintes budgétaires. Les textes juridiques pour la régularisation des enseignants suppléants sont finalisés, et les financements nécessaires ont été alloués. En ce qui concerne les agents d’encadrement et de laboratoire, leur situation est à l’étude dans une commission rattachée à la présidence du gouvernement.

Par ailleurs, le ministère, en collaboration avec son homologue, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prépare un cadre réglementaire pour un master professionnel en sciences de l’éducation. Ce programme vise à professionnaliser davantage le recrutement des enseignants du secondaire et du collège, tout en assurant une formation de qualité.

Pour 2025, un programme national de formation sera mis en œuvre pour renforcer les compétences de l’ensemble des acteurs du secteur éducatif. Une plateforme numérique intégrée sera également créée pour optimiser la gestion des ressources humaines à l’échelle centrale et régionale.

En matière de soutien social, une enveloppe de dix millions de dinars sera consacrée à la réhabilitation de 164 unités de logement pour les agents et employés du ministère, et des projets de logements économiques seront développés à travers le pays.

Le ministre a reconnu que le système éducatif actuel ne répond plus aux attentes des individus et de la société, ni aux standards internationaux. Il a appelé à une réforme urgente et systémique pour un système équitable et de qualité. Il a également souligné que 37 nouveaux établissements scolaires ont été construits pour l’année scolaire 2024-2025, et des travaux de rénovation et d’extension ont été réalisés pour un coût total de 329,6 millions de dinars. Des efforts sont également prévus pour améliorer les services d’hébergement, de restauration et de transport scolaire.

Face au décrochage scolaire, un plan d’action participatif a été élaboré, incluant un soutien psychologique et social pour les élèves à risque, avec le recrutement prévu de 31 psychologues en 2025. Le ministère s’engage également à lutter contre la violence et la consommation de drogue dans les établissements scolaires.

Enfin, toutes les écoles feront l’objet d’évaluations périodiques basées sur des standards internationaux, afin d’identifier et de combler les lacunes en ressources humaines, matérielles et pédagogiques. Des mécanismes d’auto-évaluation seront instaurés pour améliorer la gouvernance administrative et financière.

H.K