Ennahdha en avait rêvé, Kaïs Saïed l’a fait

S’attaquer à la défense des mœurs. Il fallait avoir le luxe de le faire. En pleine crise politique et sociale, le pouvoir préfère regarder ailleurs. Très loin même de là où on lui avait demandé de jeter un œil.

L’étau sur les moralités se resserre. L’étau sur les libertés se fait plus oppressant. On avait demandé au pouvoir de regarder l’état de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos routes et de notre portefeuille, lui a préféré s’immiscer dans celui de nos smartphones. Drôle de sens des priorités…

Alors que la Libye voisine se dote d’une police des mœurs, que le paysage mondial prend une tournure des plus radicales, la Tunisie ne souhaite pas être en reste.

Au lieu de chercher la « pourriture » dans les écoles, les hôpitaux, le transport, les routes et le quotidien – déjà bien pénible – des Tunisiens, on préfère la dénicher sur la toile. S’attaquer à ceux qui osent un langage cru, parler de sexualité, d’homosexualité, et afficher des mœurs contraires au schéma classique de la société conservatrice.

Une cabale en masse contre des influenceurs sur TikTok et Instagram. Certains étaient très en vue, d’autres ont été découverts par les néophytes au gré des arrestations et des condamnations. Un coup de pub gigantesque certes, dont ils se passeraient volontiers. Leurs collègues, de peur de subir le même sort, ont préféré déserter la toile. Les réseaux sont débarrassés des futilités que le Tunisien scrollait pour palier l’ennui. Une véritable victoire.

Des mandats de dépôt et de lourdes peines de prison contre des personnes qui, au mieux, sont inoffensives, au pire, coupables de mauvais goût. Elles ne représentent un danger pour personne.

Nous avions parlé d’une éducation sexuelle pour nos enfants, afin de les sensibiliser aux violences exercées contre eux dans le silence des maisons et des salles de classe. A la place, on nous a mis en prison des instagrameurs et des tiktokeurs auxquels nos enfants ne devraient même pas avoir accès. Au lieu de nous donner de la sensibilisation, ils nous ont pris des libertés. Plus facile – et plus rapide - de tout barricader que de devoir se contraindre à préparer des stratégies à long terme pour informer, sensibiliser, et protéger. Plus simple et, certes, plus sensationnaliste.

On avait craint pour nos libertés du temps des islamistes. Le règne, fut-il partiel, d’Ennahdha, avait jeté un voile sur les libertés sexuelles, celles d’expression et de différence. Le modèle de société en avait été menacé et les proclamés progressistes avaient paniqué à l’idée de se voir isolés et marginalisés. Ces libertés s’en retrouvent encore plus menacées aujourd’hui. Emprisonner ces influenceurs dépravés, mettre en prison ces journalistes qui n’arrêtent pas de critiquer et mettre hors d’état de nuire les opposants les plus menaçants, tout cela est enfin possible aujourd’hui.

Le flambeau du parti islamiste a été très noblement assuré par le pouvoir actuel qui règne en maître absolu sur l’application des lois dans le pays. Sans contre-pouvoir pour l’alerter et sans cour constitutionnelle pour hurler à la violation de la constitution, on continue de manière arbitraire à appliquer des lois répressives condamnant des infractions basées sur des notions aussi vagues et obsolètes qu’un « attentat à la pudeur », « aux bonnes mœurs » et « à la moralité publique ». Ou encore celles criminalisant la diffusion d’informations « portant préjudice à la sûreté publique ou à la défense nationale ».

Aujourd’hui, des journalistes, des chroniqueurs et des artistes sont en prison depuis des mois à cause d’une parole, d’un commentaire, d’une information, d’une opinion, d’un graffiti. Sonia Dahmani croupit dans son donjon à La Manouba comme la dangereuse criminelle multirécidiviste qu’elle est. On lui refuse la plus simple des nourritures, on la prive de s’habiller décemment et de jouir des droits les plus élémentaires auxquels un être humain devrait avoir droit. Mohamed Boughalleb, à quelques semaines de sa libération, est malmené jusqu’au bout, son état de santé se dégrade et son moral lâche. Chadha Haj Mbarek n’est plus « qu'un corps frêle et abattu, sans âme, épuisé par la maladie, l'injustice et l'ingratitude, incapable de se lever ou de parler ».

Mourad Zeghidi, Borhen Bsaiss, Rached Tamboura et d’autres… purgent d’injustes peines en silence en attendant des jours meilleurs. Tous sont de dangereux criminels représentant un risque pour leurs concitoyens. La société se porterait beaucoup mieux sans eux...