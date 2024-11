Décès de Abderrazak Cheraït

L'homme politique, écrivain, militant, industriel et promoteur du tourisme saharien, Abderrazak Cheraït est décédé, dimanche 3 novembre 2024, a annoncé la famille ce dimanche 3 novembre 2024.

Né en 1937 à Tunis, Abderrazak Cheraït a laissé derrière lui un long parcours très riche. Il a créé la première cellule destourienne en 1954. Il est aussi un militant de gauche et le fondateur de l'Union des étudiants arabes en France.





Abderrazak Cheraït était maire de Tozeur de 1995 à 2008. Il a fait de l'oasis un pôle touristique et culturel majeur avec une infrastructure hôtelière et des plans d'aménagements urbains et a participé à la conservation du patrimoine de la ville. Il a quitté son poste de maire de Tozeur en 2008. Après la révolution tunisienne, il a fondé un parti qui est légalisé le 30 mai 2011 : le Parti de la voix de la République. Il est élu à l'Assemblée des représentants du peuple lors des élections du 26 octobre 2014 dans la circonscription de Tozeur sur une liste indépendante. Il a apporté son soutien à Béji Caïd Essebsi en vue de l'élection présidentielle.





Auteur d'Abou el Kacem Chebbi en 2002, publié aux éditions Apollonia, il y présente le poète Chebbi, lui-même natif de Tozeur. En 2010, il a publié un second ouvrage aux éditions Apollonia, Les enfants du divin, les Allahistes, portant sur la tolérance et le dialogue des religions monothéistes.





Paix à son âme