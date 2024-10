Météo Tunisie : orages et précipitations dans plusieurs régions

L'Institut national de la météorologie (INM) a indiqué dans son dernier bulletin du jeudi 17 octobre 2024, que des orages accompagnés de pluies toucheront les régions de l'ouest, puis s'étendront progressivement au reste des zones du nord et localement au centre.





Les précipitations seront parfois abondantes, avec des chutes de grêle dans certains endroits. Le vent soufflera du secteur sud, relativement fort près des côtes orientales et modéré à l'intérieur du pays. La mer sera très agitée.

Les températures nocturnes varient entre quinze et vingt degrés dans le nord et sur les hauteurs de l'ouest, et entre 21 et 26 degrés dans le centre et le sud.





S.H