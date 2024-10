La Renault 4 E-Tech electric, vedette au Mondial de l’Automobile de Paris

Pour cette édition du Mondial de l’Automobile de Paris, Renault a profité de l'occasion pour dévoiler en première mondiale la Renault 4 E-Tech electric, un véhicule électrique polyvalent du segment B développé en partenariat avec Ampere, le spécialiste du véhicule électrique intelligent. Elle viendra compléter l’offre électrique de la marque aux côtés de la Renault 5 E-Tech electric et en attendant la future Twingo E-Tech electric. Elle a aussi le Twingo Prototype, le Fl4wer Power Concept, le Renault Emblème, la Renault 5 E-Tech electric ainsi que plusieurs autres de ces véhicules.

Renault 4 reprend les codes de l'emblématique R4 aussi bien dans son design que dans sa modularité. Elle se démarque grâce à son toit en toile électrique à grande ouverture et devient recyclable à plus de 88%.

Annoncée au Mondial de l’Auto en 2022 sous les traits du show-car 4ever Trophy, Renault 4 E-Tech electric puise dans l’ADN du modèle originel pour se réinventer sous les traits d’une compacte polyvalente d’aujourd’hui. 100% électrique et connectée, celle-ci est plus que jamais une "voiture à vivre" et plus encore, une baroudeuse du quotidien. Toujours ouverte sur le monde avec son toit ouvrant en toile, elle séduira le plus grand nombre avec son design rétro-futuriste d’aventurière et s’adaptera à chacun grâce à sa modularité et son coffre volumineux.

Renault 4 E-Tech electric y trouve pleinement sa place, sur le segment B, juste au-dessus de Renault 5 E-Tech electric. Légèrement plus grande et plus « volumineuse » que cette dernière, elle se positionne comme Captur par rapport à Clio. Alors que Renault 5 E-Tech electric vise une clientèle urbaine, Renault 4 E-Tech electric voit plus large et tend à faire basculer tous les publics, y compris les jeunes familles, vers l’électrique.

En outre, le concept car Emplème y a été exposé. Il s’agit d’une demo car familiale éco-conçue, incarnant le défi de la décarbonation. Il est alimenté par un système dit "bi-énergies", à savoir un moteur de 160 kW mû par une batterie 40 kWh pour les trajets du quotidien ainsi que par une pile à combustible à hydrogène servant aux longs trajets (réservoir de 2,8 kg).

En outre, l'emblématique Twingo est de retour. Citadine compacte, moderne et joyeuse, elle incarne l'esprit de la première génération. 100% électrique et conçue pour la ville, elle confirme l’ambition de Renault de rendre accessible la mobilité électrique au plus grand nombre.

Pour sa part, le Fl4wer Power Concept adopte un esprit « hippie chic », rappelant les emblématiques Renault 4 Safari et Savane. Inspiré des années 70, son look est à la fois chic et anticonformiste.

La Renault 5 E-Tech electric séduit, quant à elle, par son héritage des traits iconiques du modèle originel la R5 mais aussi par sa modernité et ses éléments de personnalisation. Elle se veut donc économique, surtout à l’usage, plaisante à conduire et facile à utiliser au quotidien. Elle propose des expériences de conduite, de vie à bord et de vie en électrique inédites, embarquant des technologies nouvelles sur son segment à l’instar du système OpenR Link avec Google intégré, de l’avatar Reno, du V2G ou de la fonction Plug & Charge. Sans oublier de faire la part belle au confort et à la sécurité du conducteur et des passagers.

Le Mondial de l’Automobile de Paris est un événement bisannuel attendu par le public, les médias et par les professionnels et qui permettait de découvrir en direct les nouveautés des marques de tout bord. La 90e édition du Mondial de l’Auto Paris 2024 se tient du 14 au 20 octobre 2024, avec la présence de plus de 47 constructeurs, qui présenteront leurs avancées technologiques, des prototypes futuristes. Au menu plus de 25 véhicules présentés en première mondiale. 500.000 visiteurs sont attendus.

I.N. avec communiqués