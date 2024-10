Entretien Maddouri - Ghandri autour des efforts du secteur bancaire dans le soutien de l'économie nationale

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri s'est entretenu, hier 16 octobre 2024, avec le président du Conseil Bancaire et Financier, Néji Ghandri à la Kasbah.

D'après un communiqué de la Kasbah, le chef du gouvernement a indiqué, durant cette réunion, que l'amélioration du climat de l'investissement nécessite des efforts de la part de tous les acteurs économiques, notamment le secteur bancaire et financier, afin d'appuyer les efforts de l'État. Ce dernier cherche à mettre en place et à exécuter une nouvelle vision de développement novateur et durable fondée sur l'intégration économique, l'appui à l'entrepreneuriat et le soutien du secteur privé, à savoir les petites et moyennes entreprises par la facilitation de l'accès au financement et aux garanties de faisabilité des projets et de l'investissement.

De son côté, Néji Ghandri a évoqué les efforts du secteur bancaire et financier dans l'appui à l'économie nationale à travers la disponibilité des financements et le soutien au rôle social de l'État à travers les mécanismes de responsabilité sociétale des entreprises. Il a, aussi, affirmé que le Conseil Bancaire et Financier était prêt à soutenir le développement économique et à financer divers projets et activités.

