Ayachi Zammel fait face à 25 affaires liées à des falsifications de parrainages

Imprimer

Le comité de défense de Ayachi Zammel a indiqué, lors d’une conférence de presse, tenue mardi 3 septembre 2024, que le candidat fait face à 25 affaires liées à des falsifications de parrainages. Le comité a souligné au sujet des électeurs qui ont dit être concernés : “tous sans exception ont déclaré avoir eu l’intention de donner leurs parrainages au président-candidat Kaïs Saïed”.

Le candidat à l’élection présidentielle du 6 octobre, Ayachi Zammel a été placé en garde à vue hier.

C’est ce qu’a décidé le parquet après une journée passée à l’interrogatoire. Ayachi Zammel sera en garde à vue pendant 48 heures pouvant être renouvelées. Un membre de son équipe de campagne a été également placé en garde à vue.

Le candidat à la présidentielle avait été arrêté à l’aube du 2 septembre et conduit au poste de la Garde nationale de Tebourba dans le gouvernorat de la Manouba. Il fait face à des accusations de falsification de parrainages.

Depuis que sa candidature a été retenue et que les gens se sont intéressés à Ayachi Zammel, le candidat fait face à de multiples poursuites et a été interrogé à plusieurs reprises. Une membre de son équipe de campagne et trésorière de son parti avait même été placée en détention puis relâchée.

M.B.Z