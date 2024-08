Mercedes-Benz teste la conduite autonome de niveau 4 à Pékin

Mercedes-Benz vient d’annoncer être devenu le premier constructeur automobile international à obtenir l’autorisation de tester la conduite autonome de niveau 4 sur des routes urbaines et des autoroutes spécifiques à Pékin. Dans le cadre de projets de recherche technologique de Mercedes‑Benz Chine, l’objectif des tests de niveau 4 est d’explorer la technologie de pointe dans le développement de matériel et de logiciels destinés à un système de conduite autonome. Précédemment, à la fin de l’année 2023, Mercedes‑Benz est devenu l’un des premiers constructeurs automobiles à obtenir l’autorisation de tester le niveau 3 à Pékin.

« Depuis que nous avons inventé l’automobile il y a 138 ans, Mercedes‑Benz a sans cesse fixé de nouvelles normes mondiales au moyen de technologies innovantes. Nous proposons plus de 40 systèmes d’aide à la conduite, y compris des options améliorées de niveau 2, et nous sommes le premier constructeur automobile ayant un système de niveau 3 sur le marché. Grâce à l’autorisation de tester la technologie de niveau 4 sur le territoire de Pékin, à des fins ultérieures d’utilisation dans les véhicules particuliers au niveau mondial, Mercedes‑Benz passe à la vitesse supérieure dans le domaine de la conduite autonome. Une fois encore, nous déterminons la nouvelle référence de l’industrie, et ce à la vitesse grand V », a indiqué Markus Schäfer, membre du directoire de Mercedes‑Benz Group AG, directeur de la technologie, développement et approvisionnement.

Pour sa part, Oliver Löcher, senior executive vice president du Mercedes‑Benz Group China Ltd., Head of Mercedes‑Benz China Research, Development and Procurement a affirmé : « Mercedes‑Benz Chine est à la tête de l’innovation mondiale, avec un talent exceptionnel et des partenaires fournissant d’excellentes occasions pour la recherche technologique avancée de l’entreprise. L’obtention de l’autorisation de tester la conduite autonome de niveau 4 à Pékin aidera Mercedes‑Benz à continuer à accélérer la progression des technologies de conduite autonome. Ces dernières années, Mercedes‑Benz ne cesse d’augmenter ses investissements locaux en recherche et développement. Au travers d’une série de projets de recherche avancée, l’équipe R&D locale s’est engagée à proposer des services et produits luxueux, intelligents et adaptés aux besoins des consommateurs chinois ».

Le projet est axé sur l’étude de la perception multisensorielle dans la conduite autonome de haut niveau, sur la vérification de la performance du système dans des conditions variées ainsi que sur l’exploration de l’intégration profonde de la perception. Deux modèles Mercedes‑Benz de la Classe S qui ont été spécialement mis à niveau serviront de véhicules d’essai pour la conduite autonome de niveau 4. Ils sont équipés d’un riche réseau de capteurs conçus spécifiquement pour le projet, y compris d’un lidar, d’un capteur radar et de caméras.

Les véhicules d’essai sont en outre équipés de systèmes redondants afin d’améliorer davantage le système de sécurité. Dans les zones urbaines animées, les véhicules d’essai sont développés afin qu’ils puissent participer à une circulation normale et effectuer efficacement des manœuvres en toute sécurité, telles que tourner à gauche dans un carrefour, rouler dans des ronds-points, faire demi-tour et se garer. Sur les autoroutes, les véhicules d’essai sont capables de changer automatiquement de bande lorsque la voiture qui les précède ralentit, ainsi que de passer des péages. Dans des situations extrêmes, le véhicule exécute une manœuvre à moindre risque et cherche un endroit sûr pour s’arrêter. Le niveau 4 correspond à une conduite hautement autonome et est la deuxième phase la plus élevée dans le cadre de la conduite autonome. Dans des environnements et scénarios définis, le véhicule peut exécuter des tâches de conduite sans que le conducteur ait besoin de reprendre le contrôle à tout instant. Mercedes‑Benz et WeRide ont conjointement obtenu l’autorisation, accordée par la High-Level Automated Driving Demonstration Zone Office de Pékin, de tester la conduite autonome de niveau 4.

Les avancées de Mercedes‑Benz dans le domaine de la conduite autonome proviennent de décennies d’exploration et d’investissement, les recherches sur la conduite autonome ayant débuté en 1986. Ces dernières années, l’équipe R&D de Mercedes‑Benz Chine a sans cesse accéléré la recherche, le développement ainsi que la mise en œuvre des technologies de conduite autonome. La fonction de conduite autonome de niveau 2+, menée par l’équipe R&D de Chine, est l’avancée la plus récente, permettant des capacités de conduite assistée par navigation sur les autoroutes et les voies rapides urbaines au niveau national. L’empattement long du Classe E flambant neuf en est un exemple. Cette fonction a déjà reçu un feed-back positif du marché et sera bientôt intégrée à davantage de modèles Mercedes‑Benz.

Mercedes‑Benz a commencé des activités de recherche et de développement locales en 2005. L’équipe de Chine a grandi au sein du réseau R&D le plus vaste en dehors de l’Allemagne, couvrant une conception avancée, l’électrification, la connectivité, la conduite autonome et le test complet de véhicules. Ces dernières années, Mercedes‑Benz a continuellement augmenté l’investissement dans la recherche et le développement en Chine, atteignant un total de 10,5 milliards de yuans au cours des cinq dernières années, ouvrant par conséquent de nouveaux centres de R&D à Pékin et à Shanghaï.

