Nizar Chaâri à Kaïs Saïed : 2011 n'est pas une date lointaine !

Le candidat à la présidentielle de 2024, Nizar Chaâri a publié une vidéo, mercredi 31 juillet 2024, pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu après l'arrestation de son directeur de campagne électorale ainsi que la saisie des parrainages, mais aussi pour adresser des messages au président de la République Kaïs Saïed.





Nizar Chaâri a indiqué qu'il a mandaté des avocats pour défendre les membres de sa campagne électorale, appelant les responsables au pouvoir de respecter la loi et de fournir les documents nécessaires à la présentation des dossiers de candidature à tous les candidats, notamment, le bulletin n°3.





Par ailleurs, il a indiqué que : “Les 15.000 parrainages saisis nous les laissons de notre propre gré. Et puis, nous n'avons pas besoin de tout ce qui peut être suspect. En réalité, aujourd'hui ressemble tant à hier, nous avons vécu pratiquement la même chose lors des élections de 2019, lorsqu'un candidat s'est fait voler ses parrainages par un autre. [ Ndlr: en référence aux parrainages de Kaïs Saïed qui auraient été volés par Seif Eddine Makhlouf]. En l'espace de trois jours, nous avons collecté 10.000 parrainages qui étaient suffisants. C'était grâce au même Nizar Chaâri".

Il a ajouté : "Les cinq ans passeront, comme les précédents et j'attendrai… Si le président se considère comme étant un projet de martyr, nous sommes tous un projet de prisonniers et c'est désolant. Je sais que plusieurs ont peur, mais la bataille viendra sans aucun doute. Je conseille tout le monde, laissons-nous nous affronter dans le cadre de la loi et de la démocratie et à travers les élections, afin d'éviter tout accident malheureux, et 2011 n'est pas une date lointaine !".

Mardi 30 juillet, Nizar Chaâri avait annoncé l’arrestation de son directeur de campagne et son responsable de la collecte des parrainages à Sousse ainsi que la saisie de plus de 15 mille parrainages. Le candidat avait assuré que tous les membres de son équipe de campagne sont des volontaires et qu’il n’ y a pas eu d’achat de parrainages.

Mercredi, le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a annoncé que ces personnes ont été placées en détention et qu’une enquête a révélé que les suspects avaient falsifié les parrainages en faisant main basse sur une base de données contenant 19.887 identités.

S.H