Affaire du drapeau : refus de libération des accusés

La chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé, mercredi 31 juillet 2024, de déférer quatre accusés pour “atteinte au drapeau national" devant le Tribunal cantonal de Ben Arous et un cinquième accusé pour complicité. C’est ce qu’a indiqué le jour même, le porte-parole de la Cour d'appel de Tunis, Habib Torkhani.

En outre, M. Torkhani a précisé dans une déclaration à Mosaïque FM, que toutes les demandes de libération ont été rejetées.

Rappelons que l’affaire remonte à mai 2024 et concerne l’incident du drapeau national couvert d’un tissu lors d’une compétition internationale à la piscine olympique de Radès. À l’époque, le parquet près le Tribunal de première instance de Ben Arous avait décidé d'ouvrir une instruction contre neuf personnes sur fond d’accusations liées à une « association de malfaiteurs et complot contre la sécurité intérieure et la sûreté de l'État et association de malfaiteurs dans le but de s'attaquer à des biens et à des personnes et de violer le drapeau tunisien ».

Notons aussi que les personnes arrêtées se conformaient à la décision de l’Agence mondiale antidopage (AMA) de sanctionner la Tunisie à cause de la non-conformité de l’Organisation nationale tunisienne antidopage (ANAD).

I.N.